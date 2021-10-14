KKTC’de hükümet istifa etti

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10 aydır görevde bulunan hükümet, 6 siyasi partinin temsil edildiği 50 sandalyeli KKTC Meclisi’ni açmak için gerekli 26 sayısına ulaşamaması ve koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti.

Parlamentoda 20 milletvekiliyle en büyük parti konumundaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) lideri Ersan Saner, 2’şer milletvekiline sahip Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile 3 bağımsız milletvekilinin dışarıdan destek vermesiyle mecliste çoğunluğunu sağlıyordu. Saner, erken seçim görüşmeleri yaptığı muhalefet ile anlaşamadı ve istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Tatar yeni hükümeti kurma amacıyla siyasi parti liderleriyle görüşecek. 60 gün içinde yeni hükümet kurulamazsa, ülke Aralık sonunda erken seçimlere gidecek.