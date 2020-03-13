KKTC’de halk eve kapandı

Her iki tarafta hükümetler bir dizi önlem alırken, ilk vakaların görüldüğü hafta başından bu yana devam eden market ve eczanelere yönelik akın durdu. Zaten, ada ülkesi olması nedeniyle Kıbrıs evlerde stok yapılmasına alışık. KKTC’de pazartesi günü 64 yaşındaki bir Alman kadın turistte, dün de kadının 66 yaşındaki kocasında virüs tespit edildi. Gazimagosa’da 161 kişilik Alman kafilesinin kaldığı 3 otel karantina altında. Hükümet, okulları 22 Mart’a kadar tatil etti. Salgının yoğun olarak görüldüğü 15 ülke vatandaşlarının adaya girişine yasak koydu. 10 vaka görülen Rum tarafı, KKTC ile 9 sınır kapısından 4’ünü kapatmıştı, KKTC de 2 kapıyı kapattı, açık tutulan 3 kapıda ve Ercan Havalimanı’nda önlemler artırıldı. Bu arada çoğu İtalyan 800 yolcusu bulunan Marco Polo adlı kruvaziyer, Mısır ve İsrail’in limanlarına yanaşmasına izin vermemesi üzerine Rum yönetimine başvurdu. Koronavirüs semptomları gösteren bir hastanın bulunduğu geminin bugün Ada’ya ulaşması bekleniyor. Karaya çıkışlara ise izin verilmeyecek.