KKTC’de firari Rus avı

Polis, 4 günlük kovalamanın ardından firari Rus Aleksander Satlaev’i, COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Girne’de boş bir villaya girmeye çalışırken ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Aleksander Satlaev’in bu sürede, gündüzleri dağda saklanıp gece yol aldığı tahmin ediliyor.

BİN BİR SURAT SATLAEV

Rus televizyonların kadın kılığına da girmesi nedeniyle ‘bin bir surat’ lakabını taktığı Satlaev için başlatılan arama çalışmaları sürek avına döndü. Satlaev’in Rusya’nın Altay Özerk Cumhuriyeti’nde 4 kadına tecavüz ve 7 kadına tecavüz girişiminde bulunmaktan 2013’te 4 yıl ceza aldığı, serbest kaldıktan sonra geçen yıl KKTC’ye geldiği belirlendi. Eylül ayında Girne’de bir kadının boğazını sıkarak çantasını çalmaktan tutuklu yargılanan Satlaev’in kaçışı ise aksiyon filmlerini aratmadı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Alınan bilgiye göre Satlaev, pazartesi akşamı cezaevi avlusunda kanalizasyon rögarına saklandı. Cezaevine yemek getiren aracın girişi için ana kapı açılınca da firar etti. Lefkoşa’da cezaevinin yakınındaki Dikmen köyünde denetleme yapan polis, Satlaev’i yolda yürürken durdurdu, fotoğrafını çekti ve kimliğini belirlemek üzere merkeze gönderdi. Satlaev polislerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, gece karanlığında Beşparmak Dağları ve Girne istikametine doğru kaçtı. Kaçarken de ayakkabısının tekini geride bıraktı.

AYAKKABIDAN İZ SÜRÜLDÜ

Polis, Satlaev’in fotoğrafını yayınlayarak halktan yardım istedi. Özel bir eğitim merkezinin sürek avı köpeği Argento da arama çalışmalarına katıldı. Satlaev’in kaçarken bıraktığı ayakkabıyı koklayan Argento, kaçak Rus’un dağda içtiği su kabı ile yattığı yeri buldu.