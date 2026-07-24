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KKTC'de facia: 2 bin 500 tonluk buğday silosu çöktü

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#KKTC#Buğday Silosu#Can Kaybı
KKTCde facia: 2 bin 500 tonluk buğday silosu çöktü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 17:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Toprak Ürünleri Kurumu’na ait 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosu çöktü. Meydana gelen facia sonucu enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Kumyalı köyünde Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun çökmesi faciayla sonuçlandı. Enkaz altından ağır yaralı çıkarılan 46 yaşındaki işçi Lokman Hacıhasanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Buğday silosunun çökmesinin ardından kurumda görevli bir çalışanın göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan çalışana ulaşabilmek için yoğun arama kurtarma çalışması yürüttü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Hacıhasanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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ÇÖKME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun neden çöktüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, silonun çöküş nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

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#KKTC#Buğday Silosu#Can Kaybı

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