KKTC’de eğlenceye test zorunluluğu geldi

KKTC hükümeti, gençlerin etkinliklerine kısıtlama getirebilmek amacıyla restoran, cafe, bar, otel ve casino gibi sosyalleşmenin yoğunlaştığı yerlerin kapalı alanlarına testle giriş şartı getirdi, açık alanlara ise metrekareye göre sayı sınırlaması koydu.

Meksika’da ünlü bir gece kulübünün adından gelen ve Maske filmindeki eğlence sahneleriyle de bilinirliği artan Coco Bongo, KKTC’de bazı otel etkinlikleri ve beach partilerinin genel ismi haline geldi. Yerel medyaya göre, geçen hafta bir Coco Bongo partisinde DJ ve sahne önünde dans eden 15 gencin testleri pozitif çıktı. 300 bin nüfuslu KKTC’de önceki gün ve dün vaka sayıları 130’lu rakamlara ulaştı. Kapalı alanlara girmek isteyenlerden çift aşılı olanlardan son 7 günde, aşısız olanlardan ise son 72 saatte alınmış PCR testi istenecek.

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