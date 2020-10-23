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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 19:53 | Son Güncelleme:

KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar görevi devraldı

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KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar görevi devraldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı.

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen törende, görevi 4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan devraldı. Törene, Tatar ile Akıncı'nın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları ile diğer davetliler katıldı.

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