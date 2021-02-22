KKTC’de COVID-19 krizi! Sağlık Bakanı gitti hükümet karıştı

Ali Pilli, Başbakan ile ipleri kopardığını belirterek, partisi UBP’de Ersan Saner’in Genel Başkanlık’tan alınması için 14 Mart’ta olağanüstü genel kurul yapılmasına destek vereceğini açıkladı. Görevden alındığını medyadan öğrendiğini belirten Ali Pilli, koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından Yeniden Demokrasi Partisi (YDP) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın hükümete baskıları sonucu görevden alındığını söyledi. Pilli ile Saner arasındaki kriz KKTC medyasının birinci gündemi oldu. KKTC’nin kapanması kararlarında önemli yetkileri bulunan Sağlık Bakanı, ekonominin krize girmesine yol açmakla eleştiriliyordu.

KKTC’DE KISMİ AÇILIM

Öte yandan Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta tam kapanan KKTC’de restoran ve kafe dışındaki işletmelerin bugün açılmasına karar verdi. Akşam 20.00 ve sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Aşı belgesiyle karantinasız seyahatlere ise nisanda başlanması hedefleniyor.