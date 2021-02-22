KKTC’de COVID-19 krizi! Sağlık Bakanı gitti hükümet karıştı
KKTC’yi karıştıran bakanlık değişimi bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Başbakan Ersan Saner önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabine değişimini onaylamasının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alındığını açıkladı. KKTC kamuoyunda pandemi yönetimine dair kararlarıyla eleştirilen, ancak iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) içinde önemli bir desteği de bulunan Pilli ise, Başbakan Saner’e savaş açtı.
Ali Pilli, Başbakan ile ipleri kopardığını belirterek, partisi UBP’de Ersan Saner’in Genel Başkanlık’tan alınması için 14 Mart’ta olağanüstü genel kurul yapılmasına destek vereceğini açıkladı. Görevden alındığını medyadan öğrendiğini belirten Ali Pilli, koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından Yeniden Demokrasi Partisi (YDP) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın hükümete baskıları sonucu görevden alındığını söyledi. Pilli ile Saner arasındaki kriz KKTC medyasının birinci gündemi oldu. KKTC’nin kapanması kararlarında önemli yetkileri bulunan Sağlık Bakanı, ekonominin krize girmesine yol açmakla eleştiriliyordu.
KKTC’DE KISMİ AÇILIM
Öte yandan Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta tam kapanan KKTC’de restoran ve kafe dışındaki işletmelerin bugün açılmasına karar verdi. Akşam 20.00 ve sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Aşı belgesiyle karantinasız seyahatlere ise nisanda başlanması hedefleniyor.