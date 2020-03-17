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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

KKTC'de corona virüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

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KKTC'de corona virüs vaka sayısı 7'ye yükseldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.  Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 27'YE ÇIKTI

Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.

İlk vakanın geçen hafta görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.

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