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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

KKTC’de çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

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KKTC’de çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Çıkan yangınlarla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sonucunda Y. S. isimli kişi Çamlıbel polis karakoluna götürüldü. Y.S.'nin aracında yapılan aramada çok sayıda yakıcı madde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

 

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