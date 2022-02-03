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KKTC’de borç yüzünden Maliye Bakanlığının elektriği kesildi

#KKTC#Maliye Bakanlığı#Elektrik Kesintisi
KKTC’de borç yüzünden Maliye Bakanlığının elektriği kesildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), borçlarından dolayı KKTC Maliye Bakanlığının elektriğini kesti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), önemli miktarda borcunu tahsil edemeyince Maliye Bakanlığının elektriğini kesti. Bakanlığın KIBTEK’e 160 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ifade edildi. KKTC'de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki elektrik alacağı nedeniyle Maliye Bakanlığında 2 gündür elektriklerin kesik olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının elektriğinin KIBTEK’İ idare eden Elektrik Sendikası (EL-SEN) tarafından yasal olmayan bir şekilde kesildiğini ifade etti. Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı elektrik kurumu üzerinden Maliye Bakanlığına herhangi bir fatura gelmediğini ve elektriğin kesilmesinin tamamıyla popülist bir hareket olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, Maliye Bakanlığının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen KIBTEK’in tek taraflı hazırladığı bir ödeme planı ile bakanlığın borcu olduğunu ifade ettiğini aktararak, söz konusu borcun bakanlığa fatura edilmediğini açıkladı.

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