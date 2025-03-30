KKTC’de başörtü krizinde Bakan’dan sağduyu çağrısı

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Kriz Mart başında Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu ve İskele ilçesindeki Bekirpaşa lisesinde iki öğrencinin baş örtüsüyle derse girmek istemesi ve okul yönetimlerinin disiplin yönetmeliğini gerekçe göstererek izin vermemesiyle başladı.

BONE BANDANA FORMÜLÜ

KKTC Bakanlar Kurulu önce disiplin yönetmeliğine bone üstü bandana formülü ekleyerek sorunu çözmek istedi, sendikalardan tepkiler gelince yaptığı değişikliği geri çekti. Önceki gün, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu’na gitti. Yetkililer okul müdürü ile görüşürken sendikalı öğretmenler ‘baskı yapılıyor’ iddiasıyla yerel gazetecilerle odaya girdi. Çıkan tartışmada okul müdürü bayıldı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAKANLIK: BASKI YAPMIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket yazılı açıklama yaparak müdüre baskı yapmadıklarını, sendikalı öğretmenlerin baskın şeklindeki odaya girişlerinde yaşanan tartışma nedeniyle müdürün rahatsızlandığını açıkladı.KKTC siyasetinin de bir numaralı gündem maddesi haline gelen krizde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarafları sağduyuya davet ederek, bakanlık ve hükümetin, konuya çözüm bulmaya çalıştığını açıkladı.