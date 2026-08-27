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KKTC’de Barça kampı krize neden oldu

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#Barcelona#KKTC#FUTBOL
KKTC’de Barça kampı krize neden oldu
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00

Barcelona futbol takımına genç oyuncu yetiştiren Barça Akademisi öğrencilerinin eylül ayında KKTC’de kamp yapma planı, Kıbrıs’ta krize neden oldu. Rum milletvekilleri tepki gösterdi, Rum Futbol Federasyonu UEFA’ya şikâyet ederek Barcelona’dan kampı iptal etmesini istedi.

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 Kıbrıs müzakerelerine yönelik güven artırıcı önlemleri görüşmek amacıyla dün Rum lider Nikos Hristodulidis’le buluşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, krizle ilgili “İnsanlık açısından hezimet” diye tepki gösterdi. Normal şartlarda, yaşları 9 ile 18 arasında değişen Barça Akademisi öğrencileri, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde iki hafta kamp yapacak ve Türk gençlerle antrenmanlarda bir araya gelecekti. Barcelona futbol takımının, Rum yönetiminde aşırı ırkçı ELAM milletvekilleri ve Rum Futbol Federasyonu’nun baskısı sonucu kampı iptal edip etmeyeceği henüz belli değil.

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ERHÜRMAN’DAN SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geçen ay Ada’yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in talebi üzerine Rum lider Hristodulidis’le güven artırıcı önlemleri görüşme toplantısına gitmeden önce Barça kampına Rumların gösterdiği tepkiye cevap verdi. Erhürman, “Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasında güven yaratılacaksa, önce gençlerin birbirine güvenini sağlamak gerekli. Çocukların futbol oynamasını engellemeyi, ‘diplomatik zafer’ olarak niteleyebilirsiniz ama insanlık açısından bir hezimet olduğu yeterince açıktır” dedi. Liderler zirvesinden ise, herhangi bir sonuç çıkmadı, Erhürman ile Hristodulidis, haftada bir olmak üzere daha sık görüşme kararı aldı.

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GİRNE’DE FESTİVAL İPTAL ETTİRDİLER

Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda etkinliklerini engellemek için ellerinden geleni yapan Rum yönetimi geçen hafta da Girne’de rock gruplarının katılacağı bir festivali iptal ettirmişti. Sırbistan merkezli ünlü EXIT Festivali eylül ayında Girne’de düzenlenecekti. Rumların girişimleriyle festival iptal edildi. Rum yönetimi yine Girne’de yapılması planlanan Meksika merkezli ZAMMA festivalini de engellemeye çalışıyor. Öte yandan Rum yönetimi bir yandan da KKTC’de mülk alan ya da mülk alımına aracılık yapan yabancı emlakçılar hakkında da Avrupa’da tutuklama emri çıkartıyor. Rumlar bugüne kadar 3 yabancıyı yargılayarak hapis cezası verdi.

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#Barcelona#KKTC#FUTBOL

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