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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC’de Akdeniz Fırtınası sürüyor; 36 derecede, 40 kilo yükle...

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
KKTC’de Akdeniz Fırtınası sürüyor; 36 derecede, 40 kilo yükle...
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TSK ve KKTC ordusunun ‘Akdeniz Fırtınası’ tatbikatı KKTC’de sürüyor. Komandolar dün 36 derecede 40 kg’lık çantalarla uçar birlik harekâtına katıldı. SAT ve SAS komandoları da denizden sızma operasyonu gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC’de müşterek yürüttüğü “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı” son gününe girdi. Dün Kıbrıs’ın 36 derece sıcağında üzerlerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak malzemenin bulunduğu yaklaşık 40 kiloluluk çantalarla uçar birlik harekâtına katılan komandolar, Cougar tipi helikopterle harekât bölgesine indi. Helikopterlerden inen komandolar makilik alandaki harekat bölgesinde mevzilenerek, milli piyade tüfekleriyle (MPT) temsili düşman mevzilerini ateş altına aldı. Keskin nişancı komandolar da hedefleri tam isabetle vurarak, sızma girişimlerini önledi. TSK ve KKTC’ye bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) timleri de zodyak botlarla çıkarma bölgesine ulaşarak temsili düşman bölgesine sızma harekâtı yaptı. Güvenlik kaynakları tatbikatla TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetlerinin, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs’ın barış ve güvenliğinin teminatı olmaya, sorunların barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözümünden, adada barışı, istikrarı ve huzuru kalıcı hale getirmekten yana olduğunun gösterildiğini vurguladı.

KKTC’de Akdeniz Fırtınası sürüyor; 36 derecede, 40 kilo yükle...

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs’ta devam eden tatbikattan görüntüler paylaştı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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