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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 20:15,Son Güncelleme:/

KKTC’de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi

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KKTC’de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.

İKİSİ ÖĞRENCİ, BİRİ 7 YAŞINDA

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de bugün yapılan 238 testte, 3 pozitif vaka saptandığını; toplam test sayısının 2 bin 785'e, toplam pozitif sayısının da 91'e ulaştığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 kişiden 2'sinin öğrenci olduğunu belirterek, "Çocuklardan biri 7 yaşında. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınarak tedavisine başlanıldı" dedi.

Bakan Pilli, KKTC vatandaşı olan 7 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

KKTC’de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi

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