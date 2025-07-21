KKTC’de 5 Rum casusa suçüstü

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Casuslukla suçlanan Rumlar, 1974 öncesi mülklerle ilgili Kıbrıs Rum yönetiminde Türkler aleyhine dava açma ve Avrupa tutuklama emirleri çıkartmayı amaçlıyordu. İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan ve casuslukla suçlanan Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou bir sonraki duruşmalarına kadar 3 gün tutuklandı. Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında emlakçılardan temin ettikleri mülkiyet bilgileri, haritalar, KKTC’de yatırım yapan işinsanları ve mülk sahipleriyle ilgili isim listeleri bulundu.

Kıbrıs Rum yönetimi son yıllarda KKTC ekonomisine darbe vurmak amacıyla inşaat yatırımları yapanlara peşpeşe davalar açmaya ve ‘Avrupa tutuklama emirleri’ yayınlıyor. Normal şartlarda KKTC’de 1974 öncesi mülk bırakan Rumların davaları AİHM’in iç hukuk yolu olarak tanıdığı Lefkoşa’da kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetki alanına giriyor. Rum yönetimi, KKTC’ye yatırım yapanları taciz etmek amacıyla son yıllarda kendi yargı sistemini silah olarak kullanıyor.