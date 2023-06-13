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KKTC ziyareti Yunanistan'da yankılandı: 'Erdoğan'ın güçlü kartı'

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#Erdoğan#Kktc#Yunanistan
KKTC ziyareti Yunanistanda yankılandı: Erdoğanın güçlü kartı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 10:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret Yunan medyasında kendine geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış çağrısının bir tehdit olduğunu iddia etti ve Türkiye'nin müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştuğunu yazdılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'taki seçim zaferinden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada Ada’da çözüm için dünyayı KKTC’yi tanımaya çağırırken “Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” ifadesini kullandı.

YUNAN MEDYASI GÖZÜNÜ KIBRIS'A ÇEVİRDİ

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyası, Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine geniş yer ayırdı.

Erdoğan'ın KKTC'nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrı Yunanistan'da taşları yerinden oynattı. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın sözlerini bir tehditmiş gibi okuyucularına aktarırken, uluslararası ajanslar seçimlerden büyük bir zafer ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması için çağrıda bulunduğunu yazdı.

KKTC ziyareti Yunanistanda yankılandı: Erdoğanın güçlü kartı


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'MAVİ VATAN' VURGUSU

CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde Yunanistan'a göndermeler yaptığını ve 'Mavi Vatan' söylemi ile geri döndüğünü öne sürdü ve Erdoğan'ın "Bizim yol haritamız barış üzerinedir. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yok. Eğer barışı engellemek isteyenler olursa farklı bir proje uygulamak zorunda kalırız. Biz önümüze engeller çıkmasın istiyoruz. Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin." sözlerine dikkat çekti.

BARIŞ ÇAĞRISINI 'TEHDİT' OLARAK YORUMLADILAR

Capital.gr haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Yunanistan'a yönelik bir 'tehdit' olduğunu iddia ederek "Türkiye Cumhurbaşkanı barış istemiyorlarsa başka bir plan uygularız dedi." ifadesini kullandı.

KKTC ziyareti Yunanistanda yankılandı: Erdoğanın güçlü kartı


Protothema gazetesi "Erdoğan işgal altındaki topraklarda Ege'de barıştan söz etti" başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia etti.

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Skai televizyonu Erdoğan'ın Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak ancak KKTC'nin devlet olarak tanınması halinde müzakere masasına döneceğini vurguladığını belirtti ve Erdoğan'ın KKTC'deki sözlerine yer verdi.

KKTC ziyareti Yunanistanda yankılandı: Erdoğanın güçlü kartı


"ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ KARTI"

In.gr haber sitesi "Kıbrıs Sorunu: Erdoğan'ın güçlü kartı, mevcut durumlar ve Rum tarafının ikilemi" başlıklı haberinde Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Christos Iacovou'nun Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili değerlendirmesine yer verdi.

Sigma TV'ye konuşan İakovu ziyaret için " Yapılan açıklama Türkiye'nin işgal durumunu daha da pekiştirmeye yönelik girişimini göstermektedir. Yapılanların yeni siyasi veriler haline getirilerek müzakere masasında güçlü bir koz olarak kullanılması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı. 

KKTC ziyareti Yunanistanda yankılandı: Erdoğanın güçlü kartı

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Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini ise Erdoğan'ın müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştuğunu belirtti.

Erdoğan'ın Ege'de barış mesajı verdiğini ancak tersini isteyenlere de bir uyarı gönderdiğini aktaran gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC devlet başkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

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#Erdoğan#Kktc#Yunanistan

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