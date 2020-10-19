KKTC yeni Cumhurbaşkanını seçti! Tatar'ın zaferi

KKTC’de tarihi cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Ersin Tatar, yüzde 51.69’luk oyla kazandı. İkinci turdaki rakibi Mustafa Akıncı ise yüzde 48.31’de kaldı. Başbakan Ersin Tatar, böylece 1983’te kurulan KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu. Geçen hafta yapılan 11 adayın yarıştığı ilk tur seçimlerinde yüzde 58’de kalan katılım oranı ikinci turda yüzde 67.30’a yükseldi.

TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aynı zamanda Kıbrıs sorunlarındaki iki ayrı görüşün karşılaşması oldu. Tatar, seçim propagandasını Türkiye ile daha yakın ilişkiler ve Kıbrıs sorununda Rumlarla iki ayrı devlet ya da konfederasyon tezi üzerine kurdu. Mustafa Akıncı ise Rumlarla federasyonun ısrarlı taraftarı oldu. Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs müzakerelerindeki tercihini de ortaya koydu.

BM VE AB’YE SESLENDİ



Seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde zafer konuşması yapan Ersin Tatar, “Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım” derken, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) de mesaj verdi: “Kıbrıs Rum Halkına barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum. Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazırım. Buradan, bu anlamlı gecede Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne sesleniyorum: Adil olunuz.”

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

“Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, KKTC’nin dünyadaki yerini alması için Türkiye’nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkına destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti: “Kıbrıs halkına büyük katkı yapan Türkiye’ye, Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’a gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkıyla birlikte olmaktan onur duyarım.”

BABASI KIBRIS DİRENİŞİNİN GİZLİ KASASI

1960 Lefkoşa doğumlu Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri Rauf Denktaş’ın Rumlara karşı yer altı direniş mücadelesi verdiği 1970’li yıllarda, direnişin kasası diye ünlenen ilk maliye bakanı Rüstem Tatar’ın oğlu. Dedesi Cemal Müftüzade de yine direniş liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı. “Kıbrıs mücadelesi içinde doğdum ve büyüdüm” diyen Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında İngiltere’de eğitim aldı, Cambridge Üniversitesi ekonomi bölümünden dereceyle mezun oldu. Uzun yıllar İngiltere ve Türkiye’de özel sektörde çalışan Ersin Tatar, 2009’da KKTC’ye dönerek, siyasete atıldı ve önce Maliye Bakanı, ardından da Başbakan oldu. İyi derecede İngilizce bilen Tatar, evil ve iki kız çocuğu sahibi.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’I ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı. Ersin Tatar’la ayrıca bir telefon görüşmesi de gerçekleştiren Erdoğan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,” Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter’dan paylaştıkları mesajlarında Ersin Tatar’ı tebrik etti. Her iki bakan da Kıbrıs Türklerinin bölgedeki hak ve çıkarları için beraberlik vurgusu yaptı.

GÖNLÜMÜZ KIBRIS’TAN YANA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’daki paylaşımında, “KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ersin Tatar’ı kutluyor, Sayın Mustafa Akıncı’ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs’ın iyiliğinden yana; sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun” ifadeleriyle Tatar’ı tebrik etti.