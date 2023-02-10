KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafilenin kaldığı yedi katlı otel, depremde çöktü.

Aynı otelde kalan 43 kişilik rehber grubunda, yaşamını yitirenlerin sayısı da 19'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs kafilesindeki dört kişi depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmıştı.

Kuzey Kıbrıs Başakanlığı'nın açıklamasında "İsias Otel enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan dördünün daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 16’ya yükselmiştir" denildi.



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Kuzey Kıbrıs basınına göre kimliği belli olan öğretmen öğrencilerin isimleri şöyle:

Hasan Bilgen, Alp Akın, Doruk Akın, Fahri Arkar, Duygu Bolsoy Kalaycı, Lavin Kalaycı, Özgür İçme, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Kaan Selim İş.

Enkazda hayatını kaybeden ancak henüz isimleri açıklanmayan vatandaşların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs’tan bir kurtarma ekibi de enkazda çalışıyor. Deprem haberinin Ada'ya ulaşması ile aile ve kurtarma ekiplerinden oluşan 170 kişilik bir ekip buraya geldi.