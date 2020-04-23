KKTC virüsü dizginledi! Bakan sitem etti: Porsche’ları var 1.500 liraya tenezzül ediyorlar

KKTC’de ilk vaka Mart başında 32 kişilik bir Alman turist kafilesinde çıktı, önce turistler, ardından Kıbrıslı Türkler arasında vakalar hızla arttı. Bunun üzerine hükümet sert önlemler uygulamaya başladı. İlk vakaların görüldüğü kafile başta olmak üzere Ada’da bulunan 815 Alman turist kaldıkları 3 otelde karantinaya alındı. 10 Mart’ta okullar, 3 gün sonrasında kısmi sokağa çıkma yasağıyla işyerleri kapatıldı. Sadece marketler ve eczaneler açık kaldı. Limanlar ve sınırlar kontrol altına alınırken, panik yerini sakinliğe bıraktı.

YENİ VAKA YOK

Bir sonraki adım ise kısmi sokağa çıkma yasağının, geceleri tam sokağa çıkma yasağıyla genişletilmesi oldu. İlk vakanın görülmesinden bugüne bir buçuk ay geçti, vaka sayıları azaldı, son günlerde ‘sıfır vaka’ başarısı elde edildi. Ülkede bugüne kadar tespit edilen 108 vakadan, 2’si Alman turist 4 hasta hayatını kaybetti. 87 hasta iyileşerek taburcu olurken, hafif semptomlu 17 kişinin tedavisine devam ediliyor.

SERT TEDBİRLER

- Virüsün dizginlenmesinde KKTC nüfusunun az (350 bin) ve yerleşimin dağınık olması ile toplu ulaşımın olmaması, Türkiye’den gelen tavsiyeler ve tıbbi malzeme desteği büyük avantaj sağladı.

- Halk yasaklara uydu, evine kapandı. Sosyal mesafe korundu ve maske takmak gibi koruyucu önlemlere uyuldu.

- KKTC Sağlık Bakanlığı, polisin de desteğiyle ‘filyasyon’ adı verilen pozitif vakaların temaslılarını hızla buldu, belirlenen yeni vakalar ve çevreleri hemen karantinaya alındı.

- KKTC üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin büyük bölümü Türkiye’ye dönerken, Ada’da üslenen askeri birlikler de çok sıkı önlemler uyguladı.

PORSCHE’Sİ OLAN DA YARDIMA TENEZZÜL ETTİ

KKTC Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, 60 bin sigortalı çalışana yönelik hükümetin 1.500 TL’lik yardımına ilişkin açıklamasında, çok sayıda casino patronunun çalışanlarına maaş vermediğine dikkat çekti. Bakan “Hiç olmazsa bir ay çalışanlarına maaşlarını ödeseydiler. Ciddi kazançları var, milyonlar dönüyor. Anlayış devletten ne koparsam kârdır. Çalışanın suçu yok. Mercedes ve Porsche’ları var 1.500 liraya tenezzül ediyorlar. Bırakın hiç geliri olmayan alsın, gerçekten ayıp” dedi.





BANKA PATRONU JETİYLE HASTA VE İLAÇ TAŞIYOR

KKTC’nin yerel bankalarından İktisat Bankası’nın patronu Mete Özmerter, pilotluğunu yaptığı özel uçağıyla İstanbul, Ankara ve Lefkoşa arasında mekik dokudu, tıbbi malzeme ve hasta taşıyarak salgınla mücadelenin kahramanları arasına girdi. Özmerter dün de Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle gözünü kaybeden bir hastayı ameliyat olmak üzere İstanbul’a götürdü. Dönüşte ise Lefkoşa’ya 1.5 ton test kiti, ilaç ve tıbbi malzeme getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın emrinde hareket eden Özmerter, ücret almıyor, uçağın yakıtını da kendisi karşılıyor.