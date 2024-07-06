KKTC Türk Devletleri Zirvesi’nde: Hoş geldin Ersin

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Zirveye ilk kez katılan Tatar, Aliyev ile bir çok konuyu ele aldıklarını belirterek, gözlemci statüsündeki KKTC’nin Türk devletleri aile fotoğrafında yer alması, zirveye hitap etmesi ve toplantılara katılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Aliyev’in, KKTC’ye büyük önem ve destek verdiğine dikkat çeken Tatar, benzer desteğin zamanla diğer Türk devletlerine de yayılacağını ifade etti. KKTC, Özbekistan’ın Semerkant kentinde 2 yıl önce yapılan zirvede teşkilata kendi adıyla gözlemci üye kabul edilmişti.