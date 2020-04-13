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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

KKTC susuz kalmayacak

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC susuz kalmayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Anamur’dan KKTC’ye su taşıyan ancak geçen ocak ayında kopan boru hattının yaz aylarında tamir edileceğini açıkladı.

Bakanlık, “Asrın Projesi” olarak adlandırılan hatta 2 borunun yerinden çıktığını, boru temin ihalesine çıkıldığını ve Taşucu’nda imalat fabrikasının kurularak haziran ayında tamiratın başlayacağını duyurdu. Deniz altında 250 metre derinlikte askı boru sistemiyle taşınan Dragos çayının suyu, KKTC tarafında Girne Gecitköy barajında birikiyor. Barajda KKTC’ye 10 ay yetecek, 13.7 milyon metreküp su bulunuyor. Bu nedenle herhangi bir su sıkıntısı beklenmiyor.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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