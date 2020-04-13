KKTC susuz kalmayacak

Bakanlık, “Asrın Projesi” olarak adlandırılan hatta 2 borunun yerinden çıktığını, boru temin ihalesine çıkıldığını ve Taşucu’nda imalat fabrikasının kurularak haziran ayında tamiratın başlayacağını duyurdu. Deniz altında 250 metre derinlikte askı boru sistemiyle taşınan Dragos çayının suyu, KKTC tarafında Girne Gecitköy barajında birikiyor. Barajda KKTC’ye 10 ay yetecek, 13.7 milyon metreküp su bulunuyor. Bu nedenle herhangi bir su sıkıntısı beklenmiyor.