KKTC seçimlerinde zafer Sucuoğlu’nun

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KKTC’de erken parlamento seçimlerinde zafer, iktidarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) oldu. Yüzde 40 oyla sandıktan birinci çıkan UBP, 50 sandalyeli parlamentoda, 24 milletvekili kazanırken tek başına iktidar hedefine ulaşamadı. Sucuoğlu liderliğindeki milliyetçi UBP’nin sağ kulvardaki bir parti ile koalisyon hükümeti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KATILIM ORANI DÜŞTÜ

203 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de seçime katılım oranı bir önceki seçime göre düşerek yüzde 58.23 oldu. 8 parti ve 3 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerde yüzde 5’lik seçim barajını 5 parti geçti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimlerde yüzde 31 oy alarak ikinci parti olan, ana muhalefetteki sol tandanslı Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 19 milletvekili çıkarması bekleniyor. Yüzde 7.5 oy alan Demokrat Parti (DP) 3, yüzde 6 oy alan Halkın Partisi (HP) 2 ve yüzde 6.8 oy alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3 milletvekili çıkardı.

3 AYRI YÖNTEM

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KKTC’de seçmenler, bir partiye oy vermenin yanısıra, partinin milletvekilleri arasında tercih yapabiliyor veya karma adı verilen oy sistemiyle parti ayrımı gözetmeden 50 milletvekilini tek tek belirleyebiliyor. Karma oylar, partilerin aldıkları oy oranlarına sınırlı etki yapıyor ve bir eksik ya da fazla milletvekili çıkarmalarına yol açıyor. Bu sistem, partilerin kendi içlerinde kimin milletvekili olacağını belirliyor. Karma oyların sayımı bugün tamamlanacak ve partilerin milletvekili sayıları kesinleşecek.