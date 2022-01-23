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KKTC sandık başında

#KKTC#Seçim#Karma Oy
KKTC sandık başında

KKTC’de 203 bin seçmen, 50 sandalyeli parlamentoyu 5 yıllığına belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Parlamentonun seçimlerden sonra da çok parçalı olması bekleniyor.

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KKTC’de uzun süredir istikrarlı bir hükümet kurulamaması nedeniyle normal zamanından bir yıl önce erken seçim yapılıyor. COVID-19 önlemleri altında yapılacak seçimlere 8 siyasi parti katılıyor. Yaklaşık 350 bin nüfuslu ülkede, 203 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Son kamuoyu yoklamaları, 3 bağımsız adayla birlikte 403 adayın yarıştığı seçimlerden yine çok parçalı bir parlamentonun çıkacağını öngörüyor. 2018’deki son seçimlerde katılım oranı yüzde 66 olurken, bu seçimlerde katılım oranının daha da düşeceği bekleniyor. Siyasi parti liderleri halkı sandık başına çağırırken, pandemi önlemlerine dikkat ederek oy kullanılması konusunda uyarıyor.

KARMA OY SİSTEMİ

KKTC’de karmaşık bir seçim sistemi kullanılıyor. Seçmenlerin siyasi partilerin yanı sıra, tek tek siyasi parti adaylarına ya da parti ayrımı gözetmeksizin 50 adaya ayrı ayrı oy verme seçenekleri bulunuyor. “Karma oy” adı verilen seçim sistemi nedeniyle, ülkedeki oy pusulaları büyük oluyor ve sayım işlemi uzun sürüyor. Siyasi partilerin aldıkları oy oranları ile çıkaracakları yaklaşık milletvekili sayıları bu akşam belirlenecekken, kimlerin milletvekili seçildiği ise yarın kesinlik kazanacak.

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#KKTC#Seçim#Karma Oy

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