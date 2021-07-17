KKTC sahil güvenliği Rum gemisini kovaladı

KIBRIS Rum Savunma Bakanlığı, “Türk gemileri 4 kez uyarı ateşi açtı” iddiasında bulunurken KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GGK), ateş açıldığı iddialarına, “Her zamanki yalan senaryo” cevabı verdi. GGK’dan yapılan açıklamaya göre, Rum sınırı yakınındaki Güzelyurt açıklarında yasadışı mülteci teknesi ihbarı alan iki sahil güvenlik gemisi dün sabaha karşı 03.30 sıralarında Türk karasularına giren bir tekneyi takibe başladı. Türk gemilerini gören gemi, KKTC sınırı yakınındaki Rumların Pirgo köyü balıkçı barınağına kaçtı. Komutanlık açıklamasında, “Bu faaliyet sırasında Türk gemileri kendi karasularından çıkmamış herhangi bir ateş de açmamıştır. Bu haber, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayın, senaryoya dönüştürülmesidir. Propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır” denildi.

ZİYARET ÖNCESİ

Rumların ‘ateş açtılar’ iddiası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC’ye yapacağı ziyaret öncesine denk geldi. Rumlar, KKTC’de Kıbrıs’la ilgili önemli açıklamalar yapması beklenen Erdoğan’ın ziyaretinde bir dizi protesto eylemi planlıyor.

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