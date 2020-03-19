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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

KKTC Sağlık Bakanı anjiyo oldu

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KKTC Sağlık Bakanı anjiyo oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu sabah anjiyo oldu. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli bugün taburcu edilecek.

KKTC'li Bakan, Corona Virüs kapsamında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Pilli'nin yüksek tansiyon nedeniyle rahatsız olduğu belirlendi. Bakan Pilli, doktorların tavsiyesi üzerine bu sabah da anjiyo oldu. Yapılan anjiyoda Bakan Pilli'nin kalp damarlarının açık olduğu belirlendi.

Basına açıklama yapan Bakan Pilli, sağlığının iyi olduğunu kaydederek en kısa zamanda görevinin başında olacağını söyledi.

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