KKTC Sağlık Bakanı anjiyo oldu

KKTC'li Bakan, Corona Virüs kapsamında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Pilli'nin yüksek tansiyon nedeniyle rahatsız olduğu belirlendi. Bakan Pilli, doktorların tavsiyesi üzerine bu sabah da anjiyo oldu. Yapılan anjiyoda Bakan Pilli'nin kalp damarlarının açık olduğu belirlendi.

Basına açıklama yapan Bakan Pilli, sağlığının iyi olduğunu kaydederek en kısa zamanda görevinin başında olacağını söyledi.