×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

KKTC resmi plakalı çalıntı cipleri konuşuyor... Çalıntı araçtan makam aracı olur mu

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Lüks Araç#Çalıntı Araç
KKTC resmi plakalı çalıntı cipleri konuşuyor... Çalıntı araçtan makam aracı olur mu
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

KKTC’de gümrükte el koyulan çalıntı lüks araçların, emniyet dahil bakanlıklar ve kamu kuruluşlarına dağıtılarak makam aracı olarak kullanılması, muhalefetin “Devlet çalıntı malı kullanır mı” eleştirisine yol açtı.

Haberin Devamı

Maliye Bakanı ise “Ambarda çürütemezdik” savunması yaptı. “Çalıntı makam araçları” skandalı, Sağlık Bakanlığı üst düzey bürokratlarının İngiltere’den çalıntı olduğu tespit edilen 2 lüks cipi makam aracı olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patladı.

2.5 YILDA 61 LÜKS ARAÇ

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Dairesi, son 2.5 yılda 61 lüks aracın İngiltere’den çalıntı olduğunun tespit edildiğini ve el koyulduğunu açıkladı. İngiltere ile temasa geçildiğini ve belirli bir süre sahiplerinin ortaya çıkmaması üzerine araçların Milli Emlak Dairesi’ne devredildiğini belirtti. Muhalefet partileri Maliye Bakanlığı’nı eleştirerek yasalara göre yapılması gerekenin sahipleri ortaya çıkmayan araçların açık artırma usulü ile satılması olduğunu savundu.

BAKAN: UYGULAMA YASAL

Haberin Devamı

Maliye Bakanı Özdemir Berova önceki gün KKTC Meclisi’nin birinci gündem maddesi haline gelen çalıntı makam araçlarıyla ilgili savunma yaptı. 61 çalıntı araçtan 27 aracın Milli Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiğini belirten Berova, “Bu araçları ambarda bekletip çürümesine neden olamayız. İşlemlerimiz yasaldır” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Lüks Araç#Çalıntı Araç

BAKMADAN GEÇME!