KKTC resmi plakalı çalıntı cipleri konuşuyor... Çalıntı araçtan makam aracı olur mu

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Maliye Bakanı ise “Ambarda çürütemezdik” savunması yaptı. “Çalıntı makam araçları” skandalı, Sağlık Bakanlığı üst düzey bürokratlarının İngiltere’den çalıntı olduğu tespit edilen 2 lüks cipi makam aracı olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patladı.

2.5 YILDA 61 LÜKS ARAÇ

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Dairesi, son 2.5 yılda 61 lüks aracın İngiltere’den çalıntı olduğunun tespit edildiğini ve el koyulduğunu açıkladı. İngiltere ile temasa geçildiğini ve belirli bir süre sahiplerinin ortaya çıkmaması üzerine araçların Milli Emlak Dairesi’ne devredildiğini belirtti. Muhalefet partileri Maliye Bakanlığı’nı eleştirerek yasalara göre yapılması gerekenin sahipleri ortaya çıkmayan araçların açık artırma usulü ile satılması olduğunu savundu.

BAKAN: UYGULAMA YASAL

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Maliye Bakanı Özdemir Berova önceki gün KKTC Meclisi’nin birinci gündem maddesi haline gelen çalıntı makam araçlarıyla ilgili savunma yaptı. 61 çalıntı araçtan 27 aracın Milli Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiğini belirten Berova, “Bu araçları ambarda bekletip çürümesine neden olamayız. İşlemlerimiz yasaldır” dedi.