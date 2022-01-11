KKTC milli gururu Birkan’ı uğurladı

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KKTC’NİN GURURU

ABD’nin Seattle kentinde bir teknoloji şirketinde yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun, ‘7 kıta 7 zirve’ projesi çerçevesinde dünyanın en yüksek dağlarına tırmandı. En son geçen ay Antarktika’nın 4892 metrelik en yüksek dağı Vinson’a tırmanan ve zirvesinde KKTC bayrağı dalgalandıran Birkan, Kıbrıslı Türklerin gurur kaynağı olmuştu. Antarktika dönüşü KKTC’ye transit uçağı kaçıran Birkan, yılın son günü 31 Aralık’ta Seattle’da kayak kazasında hayatını kaybetti.

SPORCULAR TAŞIDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin girişimleriyle cenaze önceki akşam Ada’ya geldi. Uçaktan 10 milli sporcunun taşıdığı tabut, doğum yeri Güzelyurt’a götürüldü. Güzelyurt’ta önce tören yapıldı ardından cenaze namazı kılındı. Birkan’ın KKTC bayrağına sarılı cenazesi Lefkoşa’da toprağa verildi. 1964’te Kıbrıs’ta şehit olan pilot yüzbaşı Cengiz Topel’in adını taşıyan Birkan’ın babası Cengiz Topel Uzun, oğlunun başarılı bir eğitim süreci geçirdiğini ve vatanını çok sevdiğini söyledi.