KKTC meclisinde â€˜cinsiyetâ€™ tartÄ±ÅŸmasÄ±

Mecliste gÃ¼ndeme dair konularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Ä°ktidar Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã–zdemir Berova ile anamuhalefet CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi Milletvekili, Eski TarÄ±m BakanÄ± Erkut Åžahali arasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Åžahali, Berova'ya "AyÄ±p sana BakanlÄ±k yapacaksÄ±n, zaten bÃ¶yle olduÄŸun iÃ§in Bakan olamadÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Bunun Ã¼zerine de Berova da ayaÄŸa kalkarak, "Senin de bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k biz. Seni de gÃ¶receÄŸiz" diyerek cevap verdi ve Meclis oturumunu terk etti.

KADIN VEKÄ°L: ERKEK EGEMEN MECLÄ°S Ä°STEMÄ°YORUZ

TartÄ±ÅŸmalara tepki gÃ¶steren Milletvekili DoÄŸuÅŸ Derya, Meclis'in erkek egemen hakiminde olmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "LÃ¼tfen basÄ±n duyuyorsa, bu kadar erkek egemen Meclis istemiyoruz" dedi.

Bunun Ã¼zerine bazÄ± erkek Milletvekilleri Derya'ya destek verdi

ÅžAHALÄ°: SORUN CÄ°NSÄ°YATTE DEÄžÄ°L TAVIRLARDA

Berova da, "Ã–zÃ¼r dilerim DoÄŸuÅŸ HanÄ±m" diyerek oturumu terk etti. Erkut Åžahali de, "Sorun cinsiyette deÄŸil, tavÄ±rlarda. MaÃ§oluk bir yere kadar" diyerek salondan Ã§Ä±ktÄ±.

Daha sonra Meclis oturumu devam etti.

50 sandalyeli KKTC Meclisi'nde 9 kadÄ±n vekil bulunuyor.

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