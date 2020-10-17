KKTC liderini seçiyor: Tatar mı, Akıncı mı?

Geçen hafta sonu yapılan 11 adaylı ilk tur seçimlerinde yüzde 32.4 oy oranı ile birinci gelen Ersin Tatar ile yüzde 29.7 oy alan Mustafa Akıncı arasındaki ikinci yarış, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının, 52 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde nasıl bir çözüm istediğinin de dünyaya ilanı olacak. Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarıştığı ikinci turda kazanan lider, Kıbrıs sorunu, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’de yaşanan egemenlik mücadelesi konularında önemli bir rol alacak.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Ersin Tatar, Türkiye ile yakın işbirliği ve Kıbrıs sorununun Rumlarla federasyon yerine iki egemen devletin ortaklığı yöntemiyle (iki ayrı devlet ya da konfederasyon) çözülmesini isterken, cumhurbaşkanlığına ikinci kez aday olan Mustafa Akıncı, bugüne kadar yapıldığı gibi Rumlarla federasyon görüşmelerinin devamını savunuyor. İkinci tur öncesinde sağ partiler Ersin Tatar’ın yanında saf tutarken, federasyonu savunan sol kulvardaki ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Akıncı’nın yanında yer aldı. Sandıktan çıkacak sonucu, seçimlerin ardından Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve özellikle Kıbrıs Rum yönetimini yakından takip ediyor.

‘SANDIĞA GİDİN’ ÇAĞRISI

199 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de geçen hafta yapılan ilk turda katılım oranı seçimler tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 58’de kalmıştı. Tatar ve Akıncı, katılımı arttırmak için halka, sandığa gidin çağrısında bulundu. Seçmenler COVID-19 salgını nedeniyle oy verirken maske ve eldiven takmak zorunda.