KKTC lideri Tatar koronaya yakalandı

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Tatar akşam saatlerinde gelen test sonucunun ardından izolasyona girdi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki tüm görüşmeleri 10 günlüğüne iptal edildi.

AYAKTA ATLATIYOR

Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burun tıkanıklığı, akıntısı ve de nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun Pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Genel durumum iyi ve kendimi izole ettiğimi siz değerli halkıma iletmek istiyorum. Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım. Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hafta sonu Kayseri ve Ankara’da temaslarda bulunmuştu.