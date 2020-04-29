KKTC koronavirüsü yenmek üzere

Dün yapılan testlerde 10’uncu günde de herhangi bir yeni vakaya rastlanmadı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden 7 kişi daha iyileşerek taburcu olurken, tedavi gören hasta sayısı 5’e düştü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, mücadeledeki başarıyı, “Koronavirüs kapımızı çaldı ve buradan gidiyor” diye ilan etti. Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise koronavirüs salgını devam ediyor. Dün 5 yeni vaka daha tespit edildi, bir hasta hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 822’ye yükselirken, ölü sayısı 20 oldu. KKTC’de bugüne kadar tespit edilen 108 vakadan 4’ü hayatını kaybetti.