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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

KKTC koronavirüsü yenmek üzere

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC koronavirüsü yenmek üzere
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KKTC salgınla mücadelede hasta sayısını sıfırlayan ilk ülke olma yolunda hızla ilerliyor.

Dün yapılan testlerde 10’uncu günde de herhangi bir yeni vakaya rastlanmadı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden 7 kişi daha iyileşerek taburcu olurken, tedavi gören hasta sayısı 5’e düştü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, mücadeledeki başarıyı, “Koronavirüs kapımızı çaldı ve buradan gidiyor” diye ilan etti. Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise koronavirüs salgını devam ediyor. Dün 5 yeni vaka daha tespit edildi, bir hasta hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 822’ye yükselirken, ölü sayısı 20 oldu. KKTC’de bugüne kadar tespit edilen 108 vakadan 4’ü hayatını kaybetti.

 

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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