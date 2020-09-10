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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC koronadan uçuşları durdurdu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC koronadan uçuşları durdurdu
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Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye’den gelenlere getirdiği 7 günlük zorunlu karantinanın ardından pazartesiye kadar uçuşları durdurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu, Covid-19 vakalarında son günlerde hızlı artış kaydedilmesi üzerine Ada’ya uçuşları durdurdu. Bir haftadır Türkiye’den gelen yolculara 7 gün karantina zorunluluğu uygulayan Bakanlar Kurulu, pazartesi gününe kadar uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

OKULLAR VE OTELLER KAPALI

Salgında çoğu iç vaka olmak üzere hasta sayısı son bir hafta içinde 200’ü aştı. Kent içlerinde yerel vakalarda artış üzerine Bakanlar Kurulu bir dizi yasaklama kararı aldı. Oteller ve casinolar da dahil eğlence merkezleri ve okullar 1 Ekim’e kadar kapatılırken, vaka sayılarının artış hızına göre önlemlerin artırılacağı açıklandı.

TEMMUZDA SIFIRLANMIŞTI

KKTC’de salgının ilk ortaya çıktığı mart ayından bu yana toplam tespit edilen vaka sayısı 505. Mart ve nisan aylarında 4 kişi hayatını kaybetti, temmuz ayına kadar sıfır vakayla devam eden KKTC’de uçuşların başlamasıyla vakalar yeniden görülmeye başladı.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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