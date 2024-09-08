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KKTC ile Türkiye’yi kabloyla bağlayacağız

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#Cevdet Yılmaz#KKTC#Ersin Tatar
KKTC ile Türkiye’yi kabloyla bağlayacağız
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

KKTC’nin enerji arz güvenliği ve Türkiye’nin yatırımlarını ele almak üzere önceki gün Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Doğru olan Kıbrıs adasının bir bütün olarak Türkiye üzerinden Avrupa’yla, dünyayla entegrasyonudur” dedi.

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Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında elektrik meselesini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarına anlattı ve Türkiye’den kablo projesinin büyük ölçekli bir proje olduğu, bu nedenle sonuçlanmasının zaman alabileceğini belirtti ancak kablo ile elektrik konusunda kararlı olduklarını söyledi.

TATAR’DAN RUMLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Güney Kıbrıs’ın bin kilometre uzaklıktaki Yunanistan’a kabloyla nasıl bağlanabileceğini tartıştığına dikkat çekti Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki mesafenin uzunluğuna, maliyetlerin yüksekliğine ve denizin derinliğine işaret eden Tatar, “Aklıselim olan Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanılmasıdır” dedi. Bu arada, Rum-Yunan ikilisi, daha kısa ve az maliyetli olan Türkiye güzergâhı yerine, Yunanistan’dan başlayıp Kıbrıs üzerinden İsrail’e denizaltından uzanacak 1200 kilometrelik kabloyla elektrik projesine başlamaya hazırlanıyor. m Ömer BİLGE / LEFKOŞA

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CEVDET YILMAZ KIBRIS’TA

Cevdet Yılmaz, Hürriyet gazetesi manşetlerinin de yer aldığı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılına özel sergiyi ziyaret etti.

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#Cevdet Yılmaz#KKTC#Ersin Tatar

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