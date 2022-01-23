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KKTC genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı

#KKTC#Dünya#Seçim
KKTC genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. Yerel saatle 18.00de sonra erecek seçimde 50 milletvekili seçilecek.

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KKTCde genel seçimler başladı. 203 bin 792 seçmenin kayıtlı bulunduğu ülkede seçim, yerel saatle 18.00de sona erecek ve oy sayımına başlanacak.

Ülkenin kamu televizyonu BRTnin haberine göre seçimlerde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dahil 8 parti yarışıyor ve aday sayısı 400 olarak açıklandı.

Toplam 50 milletvekilinin seçileceği seçimde, 203 bin 792 seçmenin 65 bin 428inin Lefkoşada olduğu aktarıldı.

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