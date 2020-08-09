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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

KKTC Erenköy şehitlerini andı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC Erenköy şehitlerini andı
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Türkiye’nin Kıbrıs’a ilk müdahalesine yol açan 1964’te Erenköy’deki Rum saldırılarının 56’ncı yıldönümünde Kıbrıslı Türkler şehitlerini anarken, Rum yönetimi KKTC sınırında bir dizi tahrikte bulundu.

Erenköy bölgesinde Kıbrıslı Türkler 1964’de Rum saldırılarına direnmiş, Türkiye hava operasyonu ile saldırıları durdurmuştu. Direnişin 56’ncı yıldönümünde KKTC devlet erkanı, Erenköy’e giderek, şehitleri andı. 1964’teki Türk müdahalesinde uçağı düşen ve Rumların işkence ile katlettiği Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Erenköy’ün yanı sıra ayrı törenlerle de anıldı.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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