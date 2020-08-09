Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Son Güncelleme:
KKTC Erenköy şehitlerini andı
Türkiye’nin Kıbrıs’a ilk müdahalesine yol açan 1964’te Erenköy’deki Rum saldırılarının 56’ncı yıldönümünde Kıbrıslı Türkler şehitlerini anarken, Rum yönetimi KKTC sınırında bir dizi tahrikte bulundu.
Erenköy bölgesinde Kıbrıslı Türkler 1964’de Rum saldırılarına direnmiş, Türkiye hava operasyonu ile saldırıları durdurmuştu. Direnişin 56’ncı yıldönümünde KKTC devlet erkanı, Erenköy’e giderek, şehitleri andı. 1964’teki Türk müdahalesinde uçağı düşen ve Rumların işkence ile katlettiği Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Erenköy’ün yanı sıra ayrı törenlerle de anıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle