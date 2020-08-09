KKTC Erenköy şehitlerini andı

Erenköy bölgesinde Kıbrıslı Türkler 1964’de Rum saldırılarına direnmiş, Türkiye hava operasyonu ile saldırıları durdurmuştu. Direnişin 56’ncı yıldönümünde KKTC devlet erkanı, Erenköy’e giderek, şehitleri andı. 1964’teki Türk müdahalesinde uçağı düşen ve Rumların işkence ile katlettiği Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Erenköy’ün yanı sıra ayrı törenlerle de anıldı.