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DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

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KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 11 Ocak 2021 tarihinde ülkemize ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında danışmalarda bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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