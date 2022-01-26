KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine füze tepkisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan İran açıklaması: İddialar yalan, borcumuz yokErdoğan'dan İran açıklaması: İddialar yalan, borcumuz yok#İran
Piyasalar merakla bekliyordu Fed önemli faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed önemli faiz kararını açıkladı#FED
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldiRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldi#Rusya
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Kovid-19da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyorKovid-19'da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İngilterede Johnson krizi Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddettiİngiltere'de Johnson krizi! Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddetti#Boris Johnson
Gamzenin şüpheli ölümünde flaş gelişme: TutuklandılarGamze'nin şüpheli ölümünde flaş gelişme: Tutuklandılar!#Gamze Sakallıoğlu
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
HABERLERDünya Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine füze tepkisi

#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Ersin Tatar#Rum
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Rum kesimine füze tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) sahip olduğu füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerini endişe ile izlediklerini belirterek, “Biz bir kez daha Rum tarafını sağduyuya çağırıyoruz. Karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar diye değerlendiriyorum” dedi.

Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerine yönelik değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, RMMO’nun füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin, barışa hizmet etmediğini ve Doğu Akdeniz’de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunarak, “Biz bir kez daha Rum tarafını sağduyuya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatar, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/PYD’nin Rum tarafında konuşlanması ve faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için izin verilmesinin ardından şimdi de füze sistemlerinin güçlendirileceği haberlerinin yoğunlaştığına işaret ederek, “Biz KKTC olarak bunu büyük bir rahatsızlık ve endişeyle izliyoruz. Bu girişimler barışa hizmet etmez” dedi. Türkiye’nin de bu gelişmelere tepkili olduğunu belirten Tatar, Rum tarafını sağduyuya çağırdı.

Haberin Devamı

“KARŞILARINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLDUĞUNU UNUTUYORLAR DİYE DEĞERLENDİRİYORUM”

Tatar, “Türkiye, Kıbrıs’ın garantör ülkesidir. Garantör bir ülke olarak Türkiye’nin de söyleyecekleri, yapabilecekleri vardır, söz hakkı vardır. Türkiye mutlaka bu konuda da her zaman olduğu gibi Doğu Akdeniz’deki hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına kararlılığını ortaya koyacaktır. Barışın sürmesi, gerginliğin azalması için yapılan çağrılara rağmen RMMO’nun füze sistemini güçlendirmesini bir bakıma, ‘savunma ötesinde saldırgan tavır izlemelerinin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar’ şeklinde değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Ersin Tatar#Rum

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği