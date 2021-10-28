KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Mavi vatan' açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Yeni MHK ilk atamaları yaptı İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...Yeni MHK ilk atamaları yaptı! İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...#Süper Lig
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Kripto paralarda flaş hareket Bitcoinde neler oluyorKripto paralarda flaş hareket! Bitcoin'de neler oluyor?#Kripto Para Piyasaları
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyorBu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyor!#Koronavirüs
PCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylarPCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylar!#PCR Testi
Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi Karşısında polisleri görünce şoke oldu Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi! Karşısında polisleri görünce şoke oldu#Telefon
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Koronavirüs atlatanlar dikkat Korkunç iddia gerçek olabilirKoronavirüs atlatanlar dikkat! Korkunç iddia gerçek olabilir#Koronavirüs
Dünyayı sarsan itiraf Ordumuzu ABD eğitiyorDünyayı sarsan itiraf! "Ordumuzu ABD eğitiyor" #Çin
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
HABERLERDünya Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Mavi vatan' açıklaması

#KKTC#Ersin Tatar#Mavi Vatan
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Mavi vatan açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye ile aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda her türlü hidrokarbon araştırmasını yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meseleler dahil güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgede varlığını sürdürmekte fayda vardır” dedi.

Haberin Devamı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, protokol üyeleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Türkiye'nin 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkeri'nin bağımsızlıklarına kavuştuklarını aktaran Tatar, ''Biz aynı soydan gelen insanlar olarak verdiğimiz bütün mücadele var olma mücadelesidir. Biz Kıbrıs Türkleri olarak çok eziyetler gördük. Çok ezildik. Kaç defa göçmen olduk. Şükredelim ki her zaman Türkiye'miz yanımızda oldu. Kıbrıs'ı 13'üncü ada olarak Yunanistan'a bağlama azimlerine karşı duruşumuz ve orada yaşadıklarımız gerçekten Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir destandır. Biz orada mücadelemizi bir destan yazma ve kahramanlık öyküsü olarak görüyoruz. Bu mücadelemizde Türkiye'nin bize olan desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim için en önemli tarih 1974'tür. Sizlerin o sabah oraya ayak basmanız ile Mehmetçiğin oraya ayak basması ile Kıbrıs bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur'' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Mavi vatan açıklaması

'DOĞU AKDENİZ’DE BAYARAĞIMIZ DALGALANMAYA DEVAM EDECEK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de bütün bu bölgedeki bir takım kritik yeni stratejilerin gelişmesi ile Türkiye'nin açık denizlere açılabilmesi için Kıbrıs'ta mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması gerektiğini belirterek, ''Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun serhat bekçisi olarak orada bayraklarımızı dalgalandığını görüyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Harekatı olmasa orası belki Yunan adası olacaktı. Onların niyetleri uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'dan getirdikleri çetelerle Kıbrıs Türk halkını yok etmektir. Sizlerin gelmesi ve haklı mücadelesi ile orada özgürlüğümüze kavuşmuş olduk. Doğu Akdeniz'deki hâkimiyetimizin de kaybolmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz aynı milletin evlatları olarak Kıbrıs'ta verdiğimiz mücadele ve daha sonrasında yapılan bu kadar fedakarlığı görmezden gelmemiz mümkün olmayacağına göre artık yeni siyaset Türkiye'nin de tam desteği ile bu yeni coğrafyada Doğu Akdeniz'de bütün bu gölgedeki birtakım kritik yeni stratejilerin gelişmesi ile Türkiye'mizin açık denizlere açılabilmesi için Kıbrıs'ta mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalıdır ve olacaktır'' diye konuştu.

'MAVİ VATANDA ETKİLİ OLMALIYIZ'

Haberin Devamı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mavi vatanda Türkiye ile birlikte etkili olmak gerektiğini, ve oradaki bütün gelişmelerde var olmak istediklerini kaydetti. Türkiye'nin vereceği desteklerle etkinliklerinin artacaklarını anlatan Tatar, “Türkiye ile aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda her türlü hidrokarbon araştırmasını yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meseleler dahil güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgede varlığını sürdürmekte fayda vardır” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler:

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Ersin Tatar#Mavi Vatan

BAKMADAN GEÇME!

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü