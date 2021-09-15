KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Truss'a tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajında, Bakan Truss'a yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.



Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta sürdürülebilir barış ve istikrar için iki tarafın egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsüne dayalı çözüme ulaşma çalışma noktasında Ada'nın garantörü olan İngiltere ile çalışmayı sabırsızlıkla çalışmayı beklediklerini ifade etti.

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