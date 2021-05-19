MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
GeriDünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 19.05.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği gençlere, "Devletimize sahip çıkınız, koruyunuz." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) "Manşet" programına çevrim içi katılarak gençlerle bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da katıldığı programda, KKTC'li gençlerin yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan'dan gençler yer aldı.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği öneme vurgu yaparak bu günü gençlere armağan ettiğini belirtti.

Atatürk'ün esaretten kurtararak cumhuriyetin ilanını sağladığının ve bu mücadelenin Kıbrıslı Türklerin egemenlik ve varoluş mücadelesinde ilham olduğunun altını çizen Tatar, "Aldığımız ilhamla burada verdiğimiz mücadelede Ulu Önder Atatürk'e minnettarız." dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Milli şuurumuzla, maneviyatla, onur ve haysiyetimizle devlete sahip çıkın. Gençler, öz itibariyle bu devleti koruyacaktır. KKTC'ye sahip çıkın ve koruyun. Rum boyunduruğu altına girmek hiçbir Türk gencine yakışmaz. Bir devletimiz, bir cumhuriyetimiz var. KKTC'ye inanmak, sahip çıkmak, korumak, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmek son derece önemli."

Tatar, Azerbaycan'dan katılan gençlere seslenerek, Karabağ mücadelesini yakından izlediklerini, Azerbaycanlı "gardaşlarıyla" münasebetlerinin gelişmesi için iş birliği, iletişim ve diyaloğun önemli olduğunu kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi