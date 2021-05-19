KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) "Manşet" programına çevrim içi katılarak gençlerle bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da katıldığı programda, KKTC'li gençlerin yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan'dan gençler yer aldı.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği öneme vurgu yaparak bu günü gençlere armağan ettiğini belirtti.

Atatürk'ün esaretten kurtararak cumhuriyetin ilanını sağladığının ve bu mücadelenin Kıbrıslı Türklerin egemenlik ve varoluş mücadelesinde ilham olduğunun altını çizen Tatar, "Aldığımız ilhamla burada verdiğimiz mücadelede Ulu Önder Atatürk'e minnettarız." dedi.

Tatar, şöyle devam etti:



"Milli şuurumuzla, maneviyatla, onur ve haysiyetimizle devlete sahip çıkın. Gençler, öz itibariyle bu devleti koruyacaktır. KKTC'ye sahip çıkın ve koruyun. Rum boyunduruğu altına girmek hiçbir Türk gencine yakışmaz. Bir devletimiz, bir cumhuriyetimiz var. KKTC'ye inanmak, sahip çıkmak, korumak, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmek son derece önemli."



Tatar, Azerbaycan'dan katılan gençlere seslenerek, Karabağ mücadelesini yakından izlediklerini, Azerbaycanlı "gardaşlarıyla" münasebetlerinin gelişmesi için iş birliği, iletişim ve diyaloğun önemli olduğunu kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara