KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kayseri ziyaretinin ikinci gününe Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek başladı. Esnafı ziyaret eden ve pastırma doğrayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Kalesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen iş dünyası ile buluşma ve istişare toplantısına katıldı.



Burada iş insanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yaptığımız çeşitli ziyaretler ve gönül dokunuşlarımız bağlarımızı güçlendiriyoruz. Biz, KKTC'de büyük bir mücadele verdik. Cumhuriyetimizin kurulması için şehitler verdik, bedeller ödedik. Kimse KKTC'nin mücadelesini küçümseyemez. Biz yedi düvele karşı mücadele gösterdik. Hem Yunan hem İngilizlere karşı bir direniş gösterdik. Bu direnişte Türkiye'nin her zaman yanımızda olması bize güç vermiştir" dedi.



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KKTC'de turizm sektörünün önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"KKTC'ye karşı birtakım dünya ülkelerinin yaptığı engellemelere ve ambargolara rağmen oteldeki turizm kapasitemiz 30 bin yatak kapasitesine kadar yaklaşmıştır. Güçlü olmak zorundayız. Bunun için istikrar lazım. Biz de Türkiye ile oluşturduğumuz güçle, istikrarı sağladık ve yatırımları artırdık. Kayseri büyük bir üretim merkezi. Maraş açılımı ve yatırımlarla Kayseri'deki ekonomik rakamlarda yükseliş ortaya çıkacaktır. Pandeminin sona ermesiyle ilişkilerimiz daha çok artacaktır. Kayseri ile direkt Kıbrıs Ercan Havalimanı’na direkt uçuş olması en büyük arzumuzdur. Kıbrıs şehitler diyarıdır. Türkiye'nin her noktasından Kıbrıs'a direk uçuşlar yapılması gerekir. Turizm ve öğrenci akışı ile daha güçlü Türkiye ve daha güçlü Kıbrıs'ın oluşması sağlanmalıdır."





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'YENİ HÜKÜMET UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kıbrıs'ta geçen hafta yapılan seçimlere değinen Tatar, "Yeni seçimler oldu bitti. Şimdi yeni bir hükümet kurulacak. Parlamentoda 24 tane Ulusal Birlik Partisi ve diğer partilerden de milletvekilleri olacak. İnşallah 5 yıllık görev yapabilecek hükümet modeli ortaya çıkar. Kesintisiz hükümetler ve istikrarın sağlanması ekonomik anlamda yapılması gerekenler birtakım reformlar ve alınacak ciddi tedbirler önemlidir. Sık sık hükümet değişmesi sıkıntı doğurur. İnşallah yeni hükümet uzun ömürlü olacaktır, diye düşünüyorum" dedi.



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KKTC'ye uygulanan ambargo hakkında da değerlendirmede bulunan Ersin Tatar, "Ambargo konusunda bizim çıkış yolumuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. İhracatımızın önemli bir bölümünü Türkiye'nin limanlarından yapıyoruz. Dünya da bunu kabul etmiştir çünkü dünyanın bizimle derdi yok. Dünya bizim önümüzü açmaya çalışıyor ancak bir adım atıldığında Rum Cumhuriyeti orada. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veto ediliyor. Onlar 'Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'nin işgalindedir' diyorlar. Bugün İngiltere'de yayın yapan TV kanalına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmin anlatan bir reklam vardı. Rumlar bu TV kanalına başvurmuşlar. 'İşgal altındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin reklamı oynayamaz, bunu durdurun' demişler. Bizim oradaki insanlarımızın hepsi ayağa kalktı, 'Bize yaşama şansı vermek istemiyorsunuz' şeklinde. Düşünebiliyor musunuz? Paramızla otellerimizi, turizmimizi tanıtmak için verdiğimiz reklam filmi dahi kabul etmiyorlar. Rumlar İngiltere'deki büyükelçiliği bu reklam filmi nedeniyle TV kanalına dava açacakmış. Biz bu zihniyettekilerle nasıl anlaşacağız. Rumların niyeti bizi yok etmek. Adamın niyeti bizim yaşam haklarımızı elimizden almak" diye konuştu.