MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü
GeriDünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak amacıyla Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi