KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon olmayacağının tescili

Rum yönetiminde merkez partilerinin oy kaybettiğini belirten Tatar, “Endişe ile takip ediyoruz. Rum eğitim sistemi, Kıbrıs adasını Yunan olarak gören nesiller yetiştiriyor. Yunan hayranı aşırı milliyetçi bir nesil var. Büyük futbol kulüplerinin maçlarında hep Yunan bayrakları yer alıyor. Bizim Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devlet temelindeki yeni vizyonumuzun ne kadar gerçekçi ve Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun olduğunu görüyorum” dedi.

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