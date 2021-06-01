MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon olmayacağının tescili
GeriDünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon olmayacağının tescili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon olmayacağının tescili

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon olmayacağının tescili

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum yönetiminde önceki gün yapılan genel seçimlerde Türk düşmanı ırkçı ELAM partisinin oylarını ikiye katlamasını, “Kıbrıs’ta Rumlarla Türkler arasında federal bir temelde çözüm olmayacağının bir kez daha tescili” diye değerlendirdi.

Rum yönetiminde merkez partilerinin oy kaybettiğini belirten Tatar, “Endişe ile takip ediyoruz. Rum eğitim sistemi, Kıbrıs adasını Yunan olarak gören nesiller yetiştiriyor. Yunan hayranı aşırı milliyetçi bir nesil var. Büyük futbol kulüplerinin maçlarında hep Yunan bayrakları yer alıyor. Bizim Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devlet temelindeki yeni vizyonumuzun ne kadar gerçekçi ve Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun olduğunu görüyorum” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi