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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur

#KKTC#Ersin Tatar#Erdoğan
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 76. BM Genel Kurulu'ndaki mesajlarına ilişkin, "Erdoğan, uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ilk gününde BM Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusuna değinerek önemli açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı, sürdürülebilir çözümün ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkün olacağını belirttiğini hatırlatan Tatar, BM'nin eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin BM'ye hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramamasının adil olmadığını ifade ettiğini de anımsattı.

Tatar, Erdoğan'ın, çözüm için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu desteklediğini açıklamasına da değindi.

KKTCde halk iki devletli çözüme destek veriyor

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Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü'nün görüşlerine ve yeni politikasına (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) güçlü destek veren bu konuşmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1963'ten bu yana uluslararası alanda eşit muamele ve söz hakkından mahrum bırakıldığını hatırlattı.

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"BİZİM SESİMİZ VE GÜCÜMÜZ OLDU"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın iki eşit sahibinden biri ve Kıbrıs sorununa taraf olan iki eşit halktan biri olarak Kıbrıs Türk halkının, başta BM olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklediğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

"BM Genel Kurulu'nda konuşacak olan Rum lider Anastasiadis, hiç şüphesiz yine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye aleyhine bilinen görüşlerini ve propagandasını tekrarlayacaktır. Basına düşen haberlerden de bunu görüp anlamak mümkündür. Hak ve adalet bize de aynı platformda yani BM Genel Kurulu'nda ve BM'nin diğer organlarında eşit söz hakkı verilmesini gerektirir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün Rusya Federasyonu’nun BM nezdinde Daimi Temsilciliği İle yapılan görüşmede tutum ve pozisyonumuz kendilerine anlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde yapacağımız temaslarda da görüş ve düşüncelerimizi anlatmaya devam edeceğiz."

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Kıbrıs'ta, kendi haklarından fazlasını istemediklerini vurgulayan Tatar, Erdoğan'ın da değindiği gibi, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebine uluslararası toplumun, açık fikirlilikle yaklaşmasını ve Kıbrıs'ta 1963-64'ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmalarını beklediklerini ifade etti.

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Tatar, "Sayın Erdoğan'ın değindiği bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bağlamında, başta Türk-Yunan dengesi olmak üzere, bölgedeki dengelerin korunması bu bölgede en uzun sahili bulunan Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına sözde ve özde saygı gösterilmesiyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

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#KKTC#Ersin Tatar#Erdoğan