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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi

#KKTC#Ersin Tatar#Dünya
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 13 Ekim'de hükümetin istifasını sunan Başbakan Ersan Saner'e yeni bir hükümet oluşana kadar göreve devam etmesini söylediğini belirterek, "Sayın Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin yapısına bakıldığında güvenoyu alacak bir hükümetin olmadığını belirten Tatar, anayasal yetkileri doğrultusunda süreci devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Meclisin her zaman bir erken seçim tarihi belirleyebileceğini ifade eden Tatar, "Önümüzde bazı süreçler vardır bütün bunlar değerlendirilmektedir ama Meclis Başkanı ve diğer milletvekilleriyle yaptığım toplantılarda bunu söylüyorum. Yüce Meclisimiz divan kurulu, danışma kurulu bunları değerlendirebilir ve daha erken bir tarihte seçim uygun görülürse yapılabilir." dedi.

Tatar, kendi yetkisi çerçevesinde 60 günün tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Bu süreçte herkes erken seçim kararı en doğrusu olabilir şeklinde değerlendirme yapıyorsa, erken seçim tarihinin Meclis tarafından alınmasının en doğru karar olduğunu zaten söylüyorum. Topu bana atmak bana göre adil değildir." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta erken seçim için 26 Aralık tarihinin konuşulduğunu hatırlan Tatar, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kurultayının hafta sonu yapılacağına da işaret etti.

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'BU DA BAŞKA BİR GELİŞME'

Tatar, yasalara göre kurultay tamamlanmadan seçime girilemediğinin altını çizerek, "UBP kurultayını tamamladıktan sonra Meclis'te böyle bir karar alınabileceğine göre, demek ki 2 ay sonra, o da 9 Ocak'ı göstermektedir. Yani 26 Aralık'ta erken seçimin yapılması mümkün görünmemektedir. 9 Ocak'ı işaret etmektedir, bu da Meclis’in yapacağı değerlendirmeye bağlıdır." diye konuştu.

Başbakan Saner'e yeni bir hükümet oluşana kadar göreve devam etmesini söylediğini belirten Tatar, "Sayın Başbakan, bugün bana yaptığı ziyarette göreve devam etmek istemediğini söyledi. Bu da başka bir gelişme, bunu da kamuoyu ile paylaşıyorum." dedi.

Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim'de, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020'de UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını sunmasının ardından yeni hükümetin oluşumuna yönelik temaslarını sürdürüyor. Geçen hafta Cumhuriyet Meclisi'ndeki siyasi parti liderleriyle görüşmeler yapan Tatar, dün de bağımsız milletvekillerini kabul etmişti.

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