DHA
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.
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