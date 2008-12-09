KKTC Cumhurbaşkanı Talat Brüksel'de

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e gitti.

Bu sabah KKTC'den ayrılan Cumhurbaşkanı Talat, Brüksel'de, başta AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso olmak üzere birçok üst düzey AB yetkilisiyle görüşecek.



KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın planlanmış görüşmeleri arasında, AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'le görüşme de bulunuyor.

Temasları sırasında birçok ülkenin temsilcileriyle de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Talat'ın perşembe akşamı KKTC'ye dönmesi bekleniyor.



