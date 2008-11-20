KKTC Cumhurbaşkanı Talat Ankara'da

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Ankara'ya gitti.

Ercan Havaalanı'nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu tarafından uğurlanan Talat, Ankara'da bugün saat 13.30'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 18.30'da da Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan ile bir araya gelecek.



Talat, saat 16.30'da Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'da (TEPAV) “Kıbrıs Müzakereleri: Nerede Duruyoruz” konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak.



Cumhurbaşkanı Talat, yarın da saat 13.00'te Bilkent Üniversitesi'ni ziyaret ederek, üniversitede bir konferans verecek ve akşam saatlerinde KKTC'ye dönecek.

