HABERLER Dünya Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Öztürkler'den GKRY liderine: 'İpleri Netanyahu'ya teslim etti'

#KKTC#Öztürkler#Netanyahu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 14:09

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenliğinin artık tartışmalı hale geldiğini dile getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ipleri İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu'ya teslim etti." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Göktürk Ötüken başkanlığındaki Kıbrıs Türk Memur Sendikasının (Memur-Sen) yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı açıklamada, GKRY'deki havalimanları ve askeri üslerin artık İsrail'in kontrolünde olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

"Bu dönemde çok dikkatli olmalıyız. Netanyahu'nun saldırgan tutumunu hepimiz görüyoruz. Buradan yola çıkarak Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin egemenliğini teslim etmesi, aynı zamanda Brüksel'in de sorunudur."

Öztürkler, Rum lider Hristodulidis'in havalimanları ve askeri üsler gibi yerlerin kontrolünü İsrail'e vererek egemenliğini tartışmalı hale getirdiğini kaydederek "GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ipleri İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teslim etti." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada Kıbrıs ile ilgili konuşmasına da yer verilen Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin "toplum" olarak kabul edilirken "halk" haline geldiğinin altını çizerek, Rum tarafının baskıcı zihniyetine rağmen federasyon temelli sarmaldan kurtulmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna destek veren Öztürkler, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

