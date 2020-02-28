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Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye’nin acısını paylaşıyorum

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye’nin acısını paylaşıyorum
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı. “Suriye-İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var” diyen Akıncı şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

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